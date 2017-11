Sklerosepatienter har gavn af hård styrketræning

Styrketræning to gange om ugen gør underværker for patienter med multipel sklerose, viser et nyt studie, der udgår fra Sydjysk Skleroseklinik. Foruden at øge muskelmassen forårsager træning også vækst i bestemte hjernecentre, hvilket peger på, at fysisk aktivitet i stigende grad bør ses som tillægsbehandling til medicin, vurderer forskerne.