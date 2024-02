Sjællands Universitetshospital (SUH) har fundet sin nye vicedirektør. For 1. marts tiltræder Trine Alstrup stillingen som ny sygeplejefaglig vicedirektør. Hun kommer fra en stilling som centerchef i Helsingør Kommune og har tidligere været ansat på Sjællands Universitetshospital. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse. »Jeg glæder mig uendeligt meget til at komme tilbage til SUH. Jeg kender SUH som et helt fantastisk sted at være. Et sted med en flad struktur, hvor der er stor fokus på samarbejde og på medarbejdere...