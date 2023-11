Den nu tidligere ledende overlæge på Medicinsk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital, Mette Boesby, er ny cheflæge på Afdeling for Nyresygdomme ved Rigshospitalet. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse. Lene Boesby er speciallæge i nefrologi, og hun vender nu tilbage til den afdeling, hvor hun selv blev uddannet for år tilbage. »Jeg havde virkelig lyst til at komme tilbage til Rigshospitalet, for jeg har altid følt mig godt tilpas her. Rigshospitalet er et sjovt og spændende sted, fordi fagligheden er så...