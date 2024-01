2. januar 2024 er Charlotte Stenqvist tiltrådt som cheflæge på Afdeling for Led- og Knoglekirurgi på Nykøbing F. Sygehus. Det skriver sygehuset på LinkedIn. Charlotte Stenqvist er ikke et nyt ansigt på gangene. Charlotte Stenqvist startede nemlig sin karriere som lægevikar i 2010 på Nykøbing F. Sygehus og hun glæder sig til at vende tilbage til de trygge og vante rammer i en ny ansvarsfuld rolle: »Det er en virkelig velfungerende afdeling på uddannelse, med et godt arbejdsmiljø og et...