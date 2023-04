PLO vil være en velgørenhedsorganisation

Kære formand: Vend skråen 180 grader: Tænk på ‘what’s in it for me’. Almen praksis er et liberalt erhverv. Og vend også opgaveglidningen 180 grader. Skaf os gode rammer til bedst mulig betaling. Så skal vi nok passe vores patienters almen medicinske problemer, skriver Asger Dalmose.