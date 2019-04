Samlet lægeflok i Aarhus: Urimeligt sparekrav

Overlæger og yngre læger på Aarhus Universitetshospital ser med stor alvor på beslutningen om et 'urimeligt sparekrav', skriver de i et brev til ledelsen.

Med besparelser på 325 mio. kr. hængende over hovedet har lægerne på Aarhus Universitetshospital i samlet flok fået nok. I et brev (pdf)stilet til regionsledelsen skriver lægerne, at politikernes »skønmaleri ikke kan skjule konsekvenserne af denne besparelse«, som vil betyde: »Tab af ekspertise til andre universitetshospitaler i Danmark, personaleflugt til stillinger uden for AUH med […]