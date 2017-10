Diabetesforeningen har samarbejde med Københavns Kommune etableret en såkaldt mentorordning. Ordningen skal hjælpe særligt sårbare mennesker med diabetes med at nå gængse mål for behandling, så de kan leve et godt liv med diabetes. Det skriver Diabetesforeningen på sin hjemmeside.

Sårbare personer er ofte alene, hvilket gør det sværere at leve op til de mål for behandlingen, som er en forudsætning for at kunne leve et godt liv med en kompliceret sygdom som diabetes.

»En mentorordning kan derfor være den nødvendige støtte, der skal til. Det prøver vi nu af i Københavns Kommune i et videnskabeligt setup, der skal sikre, at vi får evalueret resultater af mentorordningen,« siger Anne Sander udviklingschef Diabetesforeningens i en kommentar.

Det nye tiltag, der blev præsenteret på konferencen Cities Changing Diabetes Summit i Houston i Texas, USA, vil indebære uddannelse af 30 mentorer, der skal hjælpe særligt sårbare mennesker med diabetes i de socialt udsatte københavnske byområder Sydhavn og Tingbjerg. Mentorerne skal bl.a. hjælpe med at forebygge ensomhed, diabetesstress og -depression.

Programmet udspringer af partnerskabet Cities Changing Diabetes København, som er igangsat af Novo Nordisk. Udover Diabetesforeningen og Københavns Kommune deltager også Københavns Universitet i partnerskabet.