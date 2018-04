Diabetesforeningen nedjusterer antallet af danskere med diabetes – igen

For fjerde gang det seneste år har Diabetesforeningen foretaget en kraftig nedjustering af sine tal for udbredelsen af diabetes. »Vi er kun interesseret i, at tallene er korrekte,« siger formand.

Indtil for nyligt kunne man på Diabetesforeningens hjemmeside læse, at 320.545 danskere har diabetes. Det var tallet, man i foreningen arbejdede med, og det var det tal, man brugte, når man skulle argumentere for, at diabetes er en folkesygdom, som der skal bruges mange ressourcer på og sættes hårdt ind imod.

En april-dag i år skete der så noget. Med et snuptag blev blev de 320.545 til 252.750, og fra det det ene øjeblik var der således blevet 21 pct. færre diabetikere i Danmark. På papiret, i hvert fald.

Det viser en gennemgang af en række forskellige udgaver af Diabetesforeningens faktasider om diabetes de senere år, som Dagens Medicin har foretaget.

»Vi følger nøje med i debatten om, hvilke tal, der er rigtige, og hvilke tal, der er forkerte,« siger Diabetesforeningens direktør, Henrik Nedergaard.

»Desværre er alle dem, der sidder og regner på det her, ikke lykkedes med at blive enige om ét tal, og der er vi så endt med at se bort fra det tal, vi har arbejder efter i en hel del år, og vælge det mest konservative estimat, der er i spil.«

Store nedjusteringer

Beslutningen i Diabetesforeningen er truffet efter nogle år med usikkerhed om udbredelsen af diabetes. Det står fast, at mange har diabetes, og endnu flere kommer til at få det i fremtiden, men det præcise omfang er uklart. En uklarhed, der ikke er blevet mindre af, at visse opgørelser er baseret på varierende definitioner.

Samtidig kommer der hele tiden ny viden og nye opgørelsesmetoder til.

Siden seneste sommer har Diabetesforeningen således nedjusteret fire af de vigtigste indikatorer i forhold til det, foreningen selv har kaldt for en diabetesepidemi.

Mest markant har foreningen nedjusteret sit tal for antallet af danskere med prædiabetes med 60 pct. fra 750.000 til 300.000.

Samtidig er en vurdering om, at 200.000 danskere lever med type-2 diabetes uden at vide det blevet erstattet af et estimat på 60.000. Det er et fald på 71 pct.

Desuden er en forventning om, at mindst 600.000 danskere vil have diabetes i 2025 blevet byttet ud med en vurdering om, at 430.000 vil have type-2 diabetes i 2030, hvilket også må ses som en betydelig nedjustering.

Og senest kommer beslutningen så om at oplyse, at 252.750 danskere har diabetes, hvilket er 21 pct. mindre end de 320.545, man hidtil har informeret om.

Diabetesforeningen: Vi er kun interesseret i fakta

I modsætning til i eksempelvis Sverige og Skotland, indberettes der i Danmark ikke information om diabetes behandlet i almen praksis. En opgørelse over antallet af danskere med diabetes er derfor baseret på en sammenstykning af forskellige registre – primært receptregisteret og landspatientregistret – og det er medvirkende til, at det er svært at nå frem til ét sikkert tal.

I Diabetesforeningen ærgrer Henrik Nedergaard sig over usikkerheden omkring omfanget af diabetes, men han mener grundlæggende ikke, at det ændrer det store, om det er det ene eller det andet tal.

»Vi er kun interesserede i at få så korrekte tal som muligt,« siger Henrik Nedergaard.

»Men uanset, om man bruger de nye eller de gamle tal, er billedet grundlæggende det samme: Diabetes er en meget udbredt sygdom, som flere og flere danskere får, og det skal der tages hånd om.«

De forskellige justeringer er kommet i takt med, at nye forskningsresultater og opgørelser er kommet frem. Men også ovenpå en debat omkring flere af de gamle tal, som er blevet kritiseret fra flere sider.

»Vi er ikke et analyseinstitut. Vi forholder os til de tal, som forskere og myndigheder kommer frem til. Desværre er de ofte uenige,« siger Henrik Nedergaard.

Dagens Medicin: Hånden på hjertet, har I så ikke haft en tendens til at bruge de højeste tal, snarere end de bedste tal?

»Hånden på hjertet, så handler det her om troværdighed. Hvis det stod til os, satte alle relevante aktører sig ned og blev enige om én opgørelsesmetode og ét tal for hvert parameter, så vi kunne få lukket diskussionen.«

Dagens Medicin: Nu hvor det viser sig, at diabetes er langt mindre udbredt end hidtil antaget, skal bevillingerne til diabetesbehandling og forebyggelse så sænkes med 21, 60, eller 70 pct.?

»Nej, det skal de ikke, for uanset hvad, er der tale om en meget stor udfordring. Samtidig skal man også være bevidst om, at der er tale om ændringer i tallene, som har logiske forklaringer, herunder ændrede kriterier for, hvornår man har diabetes.«

Næppe sidste gang, tal ændres

Flere af de nedjusteringer, som Diabetesforeningen har lavet i løbet af det seneste år, er foretaget med henvisning til tal, som forskere tilknyttet Steno Diabetes Center Copenhagen er fremkommet med.

Og i hvert fald en af disse tager godt imod den justering, som Diabetesforeningen nu foretager.

»Vi ved, at de 320.000 er for højt et tal,« siger forskningsleder Marit Eika Jørgensen.

»Omvendt er alle også skeptiske over for RUKS,« fortsætter hun med henvisning til Sundhedsdatastyrelsens Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS), der er kilden til det nye estimat om, at 252.750 danskere har diabetes.

Særligt kritisk er det, at RUKS ikke fanger den store andel af patienter i almen praksis, som har diabetes, men ikke får diabetesmedicin.

Marit Eika Jørgensen og hendes kolleger på Steno arbejder derfor selv på et bedre estimat, som foreløbigt viser, at mindst 270.000 danskere har diabetes. Metoden bliver dog fortsat forfinet, og resultaterne er endnu ikke blevet peer-reviewed.

I Diabetesforeningen håber Henrik Nedergaard, at de forskellige eksperter og interessenter kan sætte sig sammen og lægge sig fast på nogle tal.

»Forhåbentligt kan en konsensus nås i løbet af 2018,« siger Henrik Nedergaard.

Foreløbigt må han dog leve med usikker- og uenigheden.

»Det er næppe sidste gang, vi ændrer ved de her tal,« konstaterer diabetesdirektøren.