Nyt Center for Diabetes i Københavns Kommune skal hjælpe 2000 patietnerom året og samtidig være et videncenter for kommunal diabetesrehabilitering.

Københavns Kommuner ruster sig til en fremtid, hvor der vil være en stigning i antallet af patienter med type 2-diabetes. Kommunen har netop besluttet i forbindelse med budget for 2019 at opføre et nyt hus til Center for Diabetes. Det nye center skal kunne tage imod flere patienter med type 2-diabetes og fortsætte sit arbejde […]