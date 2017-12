Omkring hver tredje med diabetes vurderer, at de er i lav risiko for at få hjerte-kar-sygdom, selv om hjertesygdomme er den hyppigste dødsårsag blandt diabetikere.

Diabetespatienter undervurderer deres risiko for hjertesygdomme

Selv om hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag for mennesker med diabetes, er der mange diabetikere, der ikke ved det. Det viser de foreløbige resultater fra et nyt internationalt studie foretaget af den internationale diabetesorganisation IDF (International Diabetes Federation), som Diabetesforeningen er medlem af, og Novo Nordisk. Det skriver Diabetesforeningen på sin hjemmeside.

Omkring hver tredje med type 2-diabetes vurderer således, at de er i lav risiko for at få hjerte-kar-sygdom. Resultaterne blev præsenteret på IDF’s konference onsdag.

Undersøgelsen viser også, at en ud af seks med type 2-diabetes aldrig har talt med deres diabetesbehandler om risikoen for hjertesygdom. Og 26 pct. har aldrig hørt om sammenhængen mellem diabetes og hjerteproblemer.

»Vi skal skabe en større opmærksomhed omkring den her meget alvorlige sammenhæng. Både læger og patienter skal kende risikoen for hjerte-kar-sygdom og tage det meget mere alvorligt end i dag,« sagde en af eksperterne bag undersøgelsen, professor og diabeteslæge Eduard Montanya fra University of Barcelona ved præsentationen.

Foreløbig har 943 personer med type 2-diabetes fra 32 lande svaret på en online-spørgeundersøgelse, der løber frem til marts. Heraf er flere end 700 af besvarelserne fra danskere med type 2-diabetes.

»Så de foreløbige resultater er i den grad gældende for Danmark,« siger jurist i Diabetesforeningen, Charlotte Rulffs Klausen, som er ansvarlig for foreningens internationale arbejde, på foreningens hjemmeside.