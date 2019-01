Region Midtjylland har sendt redegørelse for varetagelsen af AUH’s specialfunktioner inden for gynækologisk onkologi til Sundhedsstyrelsen. Regionen forventer, at bemandingen på området er på plads til april.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den gynækologisk onkologiske del af afdeling for kvindesygdomme og fødsler vil fra 1. april være bemandet med fem speciallæger, der har kirurgisk ekspertise til at bestride avancerede behandlinger på området. Det fremgår af den redegørelse for Aarhus Universitetshospitals varetagelse af specialfunktioner inden for gynækologisk onkologi, som Region Midtjylland i sidste uge sendte til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen […]