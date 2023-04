Vejrtrækningsproblemer er et af de mest almindelige problemer for børn, der er født før termin. Nu viser et nyt studie offentliggjort i European Respiratory Journal med over 2,6 mio. nordmænd og finner, at problemerne med at trække vejret kan vare ved resten af livet, idet børn, der blev født før termin, har højere risiko for at have astma og KOL i voksenlivet. Bliver børn født inden 37. graviditetsuge, betegnes de som for tidligt fødte, men i studiet var den højeste...