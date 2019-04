Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter skal fortsat have ret til at blive udredt eller få behandling inden for en måned. Det mener Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der vil beholde ventetidsgarantierne, som de er. »Patienter skal vide, at de kan komme til tidsnok i hospitalsvæsenet. Som udredningsretten og behandlingsgarantien er nu, fungerer de,« siger han. Udredningsret og behandlingsret skal […]