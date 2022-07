Rotteforsøg: Eksem ser ud til at øge risiko for fødevareallergi og giver sværere symptomer

Dansk forskning bekræfter, at udvikling af fødevareallergi formentlig sker ved udsættelse for et allergen på huden. Desuden viser studie, at eksem øger risikoen for udvikling af en svære form for fødevareallergi.