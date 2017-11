Folketingets vagthund har iværksat en undersøgelse af Region Hovedstadens hjemkøb af det nye IT-system Sundhedsplatformen for at belyse, om regionen har gjort sit forarbejde ordentligt. Undersøgelsen sker ifølge IT-professor på begrundet mistanke.

Rigsrevisionen har iværksat en undersøgelse af Region Hovedstadens hjemkøb af Sundhedsplatformen i et forsøg på at få svar på, om regionen på forhånd havde sat sig tilstrækkeligt godt ind i, hvad IT-systemet kunne. Rigsrevisionen skal bl.a. undersøge, om regionen havde lavet en vurdering af, hvordan det nye IT-system kan forventes at påvirke hospitalernes aktivitet, og om den havde gennemført de tests, der er nødvendige for at kunne se, om systemet overhovedet er i stand til at følge aktiviteten.

Det fremgår af en åbningsskrivelse, som Version2 har fået aktindsigt i.

Ifølge Version2 vil Rigsrevisionen med sin undersøgelse få svar på, hvorvidt Region Hovedstaden har

identificeret risici, der kan påvirke muligheden for at følge hospitalernes aktivitet?

gennemført test for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

gennemført uddannelse for at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet?

»Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden forud for ibrugtagning af Sundhedsplatformen har haft en tilfredsstillende indsats i forhold til at sikre, at det er muligt at følge hospitalernes aktivitet,« skriver Rigsrevisionen ifølge Version2 i baggrundsdokumenterne.

Begrundet mistanke

Dagens Medicin har spurgt IT-professor Jørgen P. Bansler fra Københavns Universitet, om det efter hans vurdering er relevante spørgsmål Rigsrevisionen stiller.

»Det er i høj grad nogle fornuftige spørgsmål, de stiller. Der er meget, der tyder på, at regionen fuldstændigt har undervurderet det aktivitetsfald på hospitalerne, som ville opstår i forbindelse med platformens indførsel. Regionens indsats for at identificere risici og gennemføre tests ser, ud fra hvad der bliver skrevet i medierne, umiddelbart ud til at have været meget mangelfuld. Så jeg synes, der er et stort behov for at få undersøgt, hvad der egentlig er foregået,« siger Jørgen P. Bansler og fortæller, at han tilbage i september var i kontakt med Rigsrevisionen, mens den var i gang med dens forundersøgelse.

»Rigsrevisionen bad om nogle referencer og eksempler på andre Epic-implementeringer i USA og Europa, hvor der havde været udfordringer i forhold til nedgang i aktivitet. Rigsrevisionen lavede forundersøgelsen for at kvalificere, at her kunne der være noget at komme efter,« siger han og peger på, at Rigsrevisionen har truffet beslutningen om at lave en undersøgelse på baggrund af en forundersøgelse.

»Rigsrevisionen sætter selvfølgelig kun en fuld undersøgelse i gang, hvis den har en formodet mistanke om, at der kan være kritisable forhold,« siger Jørgen P. Bansler.