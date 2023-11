Praktiserende læge Thomas Gorlén får Mahlerprisen 2023 for sin årelange indsats inden for palliationsbehandling. Thomas Gorlén har fungeret som praksiskonsulent for onkologi og palliation i Region Hovedstaden det seneste årti. Samtidig har han stået i spidsen for en palliations-app i regi af DSAM. Den blev udgivet tilbage i 2016 og har pr. dags dato mere end 34.000 downloads. Derudover er Thomas Gorlén medforfatter på DSAM’s vejledning om palliativ medicin. Det var Bolette Friderichsen, formand for DSAM, der uddelte prisen på...