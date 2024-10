Udvalget for Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling i Regionsrådet i Nordjylland, har igangsat 21 initiativer, som skal reducere regionens klimaaftryk og bidrage til den fællesregionale strategi for Grønne Hospitaler. Regionsrådet i Region Nordjylland har samlet investeret 4,2 mio. kr. fra sin klimapulje, som blandt andet skal bruges på at nedbringe klimaaftryk for anæstesi, udfase engangsprodukter og understøtte grøn transport. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Klimapuljen udbydes til alle interne afdelinger i Region Nordjylland for at understøtte projekter, der...