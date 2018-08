Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sommergruppemøderne har igen i år givet anledning til, at Dansk Folkeparti på det obligatoriske pressemøde har krævet regionerne nedlagt. Man har næsten lyst til at sige højt ligesom Ørkenens sønner: »Og én gang til for prins Knud«. Og Liberal Alliance og de konservative har lige så forudsigeligt fulgt op med at tilslutte sig forslaget. At […]