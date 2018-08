Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forleden kunne vi læse i Dagens Medicin, at »det bliver sværere og sværere at overbevise overlæger om at indtage en ledende rolle i sundhedsvæsenet«. Og det er et kæmpe problem for vort sundhedsvæsen og dets udvikling. Det er vigtigt, at der sidder personer på topledelsesniveau, som både har helikopterperspektiv og den dybe, lægefaglige indsigt og […]