Regioner vil tilbyde forebyggende medicin mod hiv-smitte

Regioner vil nedbringe antallet af hiv-smittede ved at give en særligt udvalgt målgruppe et tilbud om forebyggende behandling.

Fra 2019 skal hospitaler kunne tilbyde medicinen PrEP som forebyggende behandling til personer med særlig risiko for at blive smittet med hiv. Det har Regionerne netop vedtaget. »Dette tiltag kan for alvor nedbringe antallet af hiv-smittede,« siger formand for sundhedsudvalget Karin Friis Bach (RV). I mange år har Sundhedsstyrelsen kørt en kondomkampagne, der opfordrer til […]