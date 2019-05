Nye retningslinjer anbefaler, at voksne med dårligt reguleret type 1-diabetes skal tilbydes en flash glukosemåler. Kun et skridt i den rigtige retning og stadig udtryk for forskelsbehandling, lyder kritikken. Der ikke evidens nok, siger Danske Regioner.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alle voksne med dårligt reguleret type 1-diabetes skal tilbydes en flash glukosemåler. Det anbefaler Danske Regioner i et sæt nye retningslinjer. Det vækker glæde hos Troels Krarup Hansen, der er formand for Dansk Endokrinologisk Selskab og direktør for Steno Diabetes Center Aarhus. »Det er stort skridt i den rigtige retning, at denne patientgruppe kan få […]