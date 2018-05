Nordjyske kvinder kan i maj og juni blive screenet for livmoderhalskræft uden henvisning eller tidsbestilling. Det skal få flere kvinder til at deltage screeningsprogrammet.

Region Nordjyllands nye åbne klinik skal højne deltagerprocenten i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. I dag deltager 64 pct. af de indkaldte kvinder i screeninger. Det viser tal fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening seneste årsrapport, der fastsætter, at standard for, hvor mange af de inviterede kvinder der skal deltage i screeningsprogrammet, skal ligge over 75 pct.

Efterslæbet skyldes ifølge ph.d.-studerende Henriette Strøm Kahr flere forskellige barrierer, og dem skal den nye klinik gøre op med.

»Det er ofte en kombination af flere barrierer, der gør, at kvinderne ikke kommer til screeningen. Det kan være svært med en læge, man kender personligt. Derudover kan der være omstændigheder omkring tidsbestilling hos egen læge. Og det kan være svært i det hele taget at få en tid, som passer, for det er jo ofte inden for egen arbejdstid. Og det er jo der, vi som åben klinik har en fordel,« siger Henriette Strøm Kahr, der er 1. reservelæge på Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg og gynækologisk obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Screening uden tidsbestilling Alle kvinder fra 23 til 64 år modtager en invitation. Fra 23-50 år er det hvert 3. år. Herefter er det hvert 5. år.

Kvinder, der har modtaget en invitation til screening, uden henvisning eller tidsbestilling kan dukke op på sygehus Nord til Åben Klinik hver tirsdag og torsdag fra kl. 16-19 i hele maj og juni.

Når blot man har modtaget en invitation, kan alle nordjyske kvinder benytte sig af tilbuddet. Man behøver ikke bo i Aalborg, selvom det foregår i Aalborg. Pendler man f.eks. til Aalborg for at arbejde, kan det være oplagt at svinge omkring hospitalet, inden turen går hjemad.

Det er planlagt, at Åben Klinik skal gentages til efteråret, september til december.

Hun håber på, at den åbne klinik vil bryde med nogle af de barrierer, kvinderne oplever i forbindelse med screening for livmoderhalskræft.

Mange barrierer

Kræftens bekæmpelse har i 2005 og 2015 lavet en kvalitativ undersøgelse med interview af kvinder, som ikke følger screeningsprogrammet. Det er her, der er blevet peget for forskellige barrierer hos kvinderne.

»Så er der noget omkring, at det kan være ubehageligt rent fysisk at få foretaget den gynækologiske undersøgelse. Der er nogle kvinder, der vil foretrække en kvindelig læge frem for en mandlig læge,« siger Henriette Strøm Kahr.

Ifølge Henriette Strøm Kahr er det største mål med kampagnen, at den kan få fat på nogle af de kvinder, som på nuværende tidspunkt ikke følger screeningsprogrammet.

Derfor håber hun også, at kampagnen kan hjælpe dem med at nå de kvinder, der ikke har fået bestilt tid endnu. Hun tror, at der er flere, der ikke prioriterer at få taget fri for at gå til lægen, da de har svært ved at se, at det er relevant for dem at få foretaget undersøgelsen.

»Der tænker vi, at det er vigtigt at sætte ind med en kampagne med oplysning til kvinderne. Der er meget, der tyder på, at kvinderne mangler viden generelt om celleforandringer, livmoderhalskræft generelt og HPV,« siger Henriette Strøm Kahr.

Hun peger på, at ca. én kvinde dagligt, året rundt får stillet diagnosen livmoderhalskræft, hvilket har voldsomme omkostninger. Derfor vil hun og lægerne i Region Nordjylland opspore og behandle sygdommens forstadier, inden de udvikler sig til kræft.