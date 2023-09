Yngre læger i Nordjylland ønsker fleksibilitet i uddannelsesforløb – regionen er lydhør, men har flere hensyn at tage

Sundhedsstyrelsen har overtrumfet et ‘nej’ fra Region Nordjylland og finder, at hensynet til det lægedækningstruede område vejer tungest, hvorfor en ung læge får lov til at flytte uddannelsessted til Thisted fra Aalborg. De yngre læger håber på mere fleksibilitet fra regionen, men uddannelseschef mener, at fleksibilitet også har konsekvenser. Hun er dog lydhør inden for de overordnede rammer og muligheder.