Psykisk mistrivsel og sygdom blandt børn og unge er et alvorligt samfundsproblem i Danmark, men det skal et nyt projekt forsøge at udbedre. Det Obelske Familiefond og Novo Nordisk har bevilliget 180 mio. kr. til Psykiatrien i Region Nordjylland, hvilket er den største danske fondsbevilling målrettet børn og unge ramt af psykiske udfordringer nogensinde. Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Projektet hedder ‘Bedst for Os’ og er udarbejdet med det formål at kunne tilbyde hurtigere hjælp til børn og...