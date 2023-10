Jens Ole Skov stoppede som hospitalsdirektør for Aalborg Universitetshospital 28. september efter en indgået gensidig aftale med Region Nordjylland. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. Jens Ole Skov stopper på baggrund af de store økonomiske udfordringer Aalborg Universitetshospital har lidt under, hvor prognosen for 2023 på nuværende tidspunkt viser et minus på 225 mio. kr. »Vi har ikke tillid til, at det bliver bedre i fremtiden i det nuværende set-up. Vi har fra et enigt forretningsudvalg og fra direktionens...