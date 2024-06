Frank Skriver Mikkelsen bliver ny hospitalsdirektør på Regionshospitalet Nordjylland. Det er en stilling han allerede har erfaring med, idet han har været konstitueret hospitalsdirektør siden april. Det skriver Regionshospitalet Nordjylland i en pressemeddelelse. »Det er allerede en stor fornøjelse at møde ind hver dag og opleve, hvordan personalet på hospitalet altid løfter i fællesskab. Det er noget, som jeg gerne vil bygge videre på. For det er vigtigt i forhold til at sikre, at vi fastholder hospitalets position som en...