Aalborg Universitetshospital får ny direktør. Valget er faldet på Lars Dahl Pedersen, der kommer fra en stilling som direktør for privathospitalet Mølholm. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse. »Jeg brænder for at komme i gang. Jeg er bevidst om, at jeg træder ind i en stor og kompleks organisation, hvor der er opgaver nok at tage fat på. Et universitetshospital skal sikre alle patienter den bedst mulige behandling inden for de økonomiske rammer, der er givet,« siger Lars Dahl...