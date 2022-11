Juraprofessor om Progardiasag: Man kan ikke afvise dokumentfalsk

Hvis lægen, der påstår aldrig at have set eller skrevet under på AUH’s bekymringsskrivelse om Progardias brug af MR-vejledt fokuseret ultralyd, taler sandt, har ledelsen på AUH efter alt at dømme overtrådt lovgivningen om dokumentfalsk, vurderer juraprofessor Sten Schaumburg-Müller.