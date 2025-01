Lægemidler bliver generelt testet på både kvinder og mænd. Det viser en ny rapport, som har undersøgt kønsrepræsentation i klinisk forskning. Analysen konkluderer, at der er en ‘god balance’ i repræsentationen i de studier, som undersøger medicin til sygdomme, der rammer begge køn. Den er udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Jakob Wested, som er lektor i lægemiddellovgivning på Københavns Universitet, har været med til at udarbejde rapporten som videnskonsulent. »Vi fandt ikke evidens for, at kvinder er underrepræsenteret i kliniske...