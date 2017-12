Stephanie Lose har gode politiske ledelsesevner, og så gav hun Radikale det bedste tilbud ved at tilbyde formandsposten for sundhedsudvalget. Derfor pegede Radikale på hende, siger Karin Friis Bach (RV).

Venstre kom først med det bedste tilbud, og det var det, der fik Radikale Venstre til at pege på Stephanie Lose som formand for Danske Regioner. Det fortæller Karin Friis Bach, der er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og som har forhandlet på vegne af Radikale Venstre. »Venstre var de første til at slå til, og […]