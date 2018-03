Lad os få ‘egen psykolog/psykoterapeut’, ligesom vi har egen læge! Min påstand er, at det kan betale sig mangefold for samfundet. For os alle.

Nogle kan sikkert huske Radisernes Trine, som udbød psykiatrisk hjælp for 25 øre. Søren Brun spurgte: »Hvad er dine kvalifikationer?« Trine svarede: »Jeg kan alt«.

Se, det kunne jo være dejligt, hvis man kunne gå et sted hen og få hjælp til alt.

De fleste af os når at se vores egen læge flere gange i løbet af et år, og i håbet om at denne kan alt, får vi fortalt om smerter, bekymringer og sorger, og håber at vores læge kan hjælpe. For, hvor går vi ellers hen?

Lægen kan meget, men lægen er uddannet i at tolke og behandle på kropslige symptomer, og når der ikke findes nogen forklarlig fysisk tilstand eller sygdom, må lægen ofte konkludere, at det nok er ‘psykisk’.

Måske ved vi godt selv, at det er psykisk, men vi har det så skidt, at vi ikke kan være med det alene mere.

Så vi går til lægen.

Vi er igennem århundreder oplært til at tro, at psykiske belastninger skal behandles medicinsk. Eller sågar kirurgisk! Triste tanker og sorger skal behandles med piller mod depression, angst med piller mod angst, søvnløshed med sovepiller, uro og koncentrationsbesvær med Ritalin. Selv børn får diagnoser og medicin, selv som de måske bare viser med deres adfærd, at de har det skidt derhjemme eller med samfundets krav og forventninger.

Så vi går til lægen.

Og vi får nogle piller.

Eller vi bliver henvist til psykolog, til psykiatrien, eller sygemeldt.

Stress, som af WHO er karakteriseret som det 21. århundredes epidemi, og som ca. 30-50 pct. af os får at mærke på egen krop, 10-12 pct. i alvorlig grad, er en af de tilstande, man ikke medicinerer. Der er endnu ikke opfundet en antistress-pille.

Men mon ikke den kommer en dag?

Heldigvis er der tiltagende fokus på stress i samfundet. Der bliver gjort meget, men det kræver et paradigmeskift at stoppe epidemien.

Samfundet, som vi kender det i dag, producerer hele tiden mennesker med belastede sind og kroppe.

Det belaster os alle, også os, der ikke er syge, for vi kender alle en, der ikke har det godt.

Stress alene koster samfundet 1,5 million ekstra fraværsdage om året.

Men selv om psykisk sygdom, eller bare psykisk overbelastning, er overalt, så er det for patienten meget dyrt, meget besværligt, og meget langsommeligt at få hjælp.

Mange når at blive langtidssygemeldt, og når at blive en ‘sag’ i kommunen, hvilket i sig selv er belastende. Og dyrt, besværligt og langsommeligt.

Hvad nu, hvis vi fik en ‘egen psykolog/psykoterapeut’ ligesom vi har en ‘egen læge’?

Tænk, hvis du kunne bestille en tid hos din psykolog, som du kan til egen læge.

Skal vi så have amerikanske tilstande, hvor alle har deres egen ‘shrink’?

Ja, tak. Jeg erkender, at i mange film er det lidt humoristisk fremstillet at man har sin egen terapeut, men det er i min optik bare med til at tabuisere det, at erkende, at vi har brug for hjælp også til psyken.

Lad tabuer falde!

Men skal vi så også have gratis fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi, tandlæge, healing, kraniosacralterapi, akupunktur?

Ikke nødvendigvis, selv om det kunne være rart.

Rigtigt meget kropsligt ubehag udgår fra et belastet nervesystem, en belastet psyke. Så hvis du får det bedre med dine psykiske belastninger, får du det bedre med dine andre skavanker.

Smerter er ikke bare smerter. Selv kroniske smerter fra en veldefineret tilstand behøver ikke at være varige, hvis vi får behandlet vores spændinger, vores traumer, og vores overbevisninger om os selv.

Vi kender sikkert alle til, at vi kan glemme en hovedpine, når vi har det sjovt, vi hører ikke vores tinnitus, når vi er i godt selskab, vi kan lege med vores børnebørn og glemme vores skuldersmerter.

Og har vi det godt er vi mere produktive, har færre sygedage, og belaster formentlig ”systemet” mindre.

I alle regioner kan egen læge henvise til ‘pakkeforløb’ på hospitalerne. Pakkeforløb er et fastsat program, som hospitalet skal køre efter, når en ”diagnose” bliver henvist.

Dejligt, at der er fokus på gode og effektive forløb, men det kræver en udredning og en diagnose, før man kan blive henvist. Derefter skal diagnosen bekræftes, før man kan få behandling.

De somatiske tilstande er de praktiserende læger godt trænet i, og det volder som regel ikke det store besvær at henvise.

I det psykiatriske felt er det noget vanskeligere.

Man skal have ADHD, depression, angst, OCD, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, alkoholafhængighed, eller belastnings- eller tilpasningsreaktion.

Egen læge skal kunne diagnosticere en psykisk tilstand, og derefter sende henvisningen som et pakkeforløb. Nogle gange er det let, men andre gange tager det lang tid at finde ud af, om patienten hører til den ene kategori eller den anden. Patienten kan desuden have symptomer fra flere kategorier. Men man skal vælge.

Og så er risikoen desværre, at behandlingen ikke er tilrettet den enkelte patient, men diagnosen.

Man risikerer også som læge at få henvisningen retur fra psykiatrien med besked om, at patienten skal afprøve medicin før de vil se denne, eller at vedkommende hører til i det private, det vil sige hos en psykiater eller en psykolog.

Uanset besværligheden, er det en god åbning, at der er mulighed for at henvise patienter med sværere psykiske belastninger til en ‘pakke’. Tak for det!

Men der mangler noget.

Når jeg sidder i min lægestol møder jeg dagligt folk, som har det skidt psykisk. Mange kommer på grund af fysiske symptomer, men anerkender hurtigt, at det nok stammer fra en overbelastning af en art. De har oftest ikke brug for at komme i pakkeforløb. De har brug for hjælp nu af en, der lytter, forstår og rummer. En, der kan hjælpe dem med at få forstået deres tilstand, og give dem håb. Og måske ‘redskaber’, som patienter ofte efterlyser, til at håndtere deres liv.

Egen læge har ikke tid til lange snakke.

Psykiateren er ‘opdraget’ til at medicinere ud fra diagnoser (nogle har heldigvis også samtaleforløb). Og der er ofte lang ventetid.

En psykolog skal patienten selv betale for, og det har mange ikke råd til. Selv med tilskud er det mange penge for de fleste.

EN psykolog med ydernummer, som man kan få en henvisning og dermed tilskud til, kan have et halvt til et helt års ventetid, fordi der ikke er ret mange af dem.

Af administrative årsager, sikkert økonomisk begrundet, kan lægen ikke henvise på diagnosen ‘at have det skidt’, eller ‘krise’, men på tolv meget veldefinerede tilstande.

F.eks angst, men så skal man være mellem 18 og 38 år for at få tilskud. Hvem har dog fundet på det?

Man skal også være over 18 år for at få tilskud til behandling af en depression.

Desuden kan man kun få tolv samtaler i alt på samme diagnose, dog 2 gange 12 ved depression og angst.

Derudover kan man f.eks. få 12 samtaler med tilskud hvis man er røveri, volds- eller voldtægtsoffer, men det skal være inden der er gået maximalt 12 måneder fra hændelsen. Det er svært for nogen at overkomme at gå til læge før efter flere år, og så kan man ikke få tilskud.

Begrænsningerne er sikkert alt sammen for at spare på omkostningerne set i kort perspektiv. Men i det lange løb er det meget dyrere. Min påstand.

Til sammenligning er der ingen begrænsninger på, hvor meget vi må gå til egen læge.

Vi oplever endda, at Sundhedsstyrelsen anbefaler folk at gå tidligt til lægen for at udelukke kræft, eller få undersøgt om man har KOL eller diabetes.

Diagnoserne ‘udbrændthed’, ‘stress’, ‘posttraumatisk stress’, ‘sorg’, ‘søvnløshed’, ‘jeg var gift med en ‘følelsesvampyr’ som drænede mig’, ‘jeg er født af følelsesmæssigt afstumpede forældre, så jeg slider mig selv op for at tækkes verden’, ‘jeg har haft for mange belastninger i mit liv’, ‘min arbejdsgiver anklager mig for at stjæle’ er ikke med på listen af diagnoser med tilskud hos psykologen.

Og er de ikke det, er det til fuld egenbetaling.

Der er i regionerne besluttet, at psykologer med ydernummer har et begrænset budget til rådighed for de enkelte diagnoser. Kommer der flere henviste end der er afsat penge til, må patienterne vente til næste års budget.

Men også de ovenfor nævnte tilstande svækker folks livskvalitet, og dermed falder deres funktionsniveau. Det giver dønninger langt væk, og er ekstremt dyrt for patienten, familien og for samfundet.

Lad os få ‘egen psykolog/psykoterapeut’, ligesom vi har egen læge!

Min påstand er, at det kan betale sig mangefold for samfundet. For os alle.

Hvis vi fik ‘egen terapeut’ ville det ændre på tabuiseringen af det at have det psykisk skidt. Vi ville kunne tage problemerne fra start af, lære hvordan vores kroppe ‘snakker’ til os, når der er en psykisk belastning, ligesom de praktiserende læger lærer forældre, hvordan de skal tolke på deres børns febertilstande.

I betragtning af, at vi mangler praktiserende læger, ville det kunne tage en del af presset fra disse, hvis de nemt kunne henvise til egen psykolog eller psykoterapeut, hvis patienten ikke fejler noget fysisk.