Psykiatridirektør: Udvikling kræver omprioritering

Flytning og fyring af i alt knap 30 medarbejdere i Psykiatrien i Region Sjælland er nødvendig for, at Region Sjælland som virksomhed kan udvikle sig og skabe tiltag, som fagligt giver mening.

Sådan lyder psykiatridirektør Michael Werchmeisters kommentar til, at en stribe læger, sygeplejersker, plejere og sekretærer i dag blev informeret om, at ledelsen enten ønsker at omplacere dem eller afskedige dem.

»Udvikling kræver, at vi ind imellem laver om på strukturen og flytter rundt på medarbejdere. Dem, der bliver flyttet, får til gengæld nogle andre muligheder,« siger Michael Werchmeister.

Han er ikke bange for, at omrokeringerne og fyringerne vil fremprovokere en medarbejderflugt og gøre det endnu sværere for psykiatrien at rekruttere medarbejdere, sådan som fagforeningen FOA frygter.

»Psykiatrien i Region Sjælland har 2.000 ansatte. Når psykiatriledelsen vælger enten flytte eller fyre knap 30 medarbejdere, er det derfor en meget lille del af staben, der bliver berørt,« siger han.

Dagens Medicin: Hvor sandsynligt er det, at en medarbejder bliver omplaceret?

»Vi har holdt en rekrutteringspause, så vi har sikret os, at der er en stilling til alle dem, der bliver omfattet af omprioriteringen. Når man ønsker at flytte en medarbejder fra en funktion til en anden eller ændre deres arbejdstid, har de ret til at blive sagt op. Men hvis vi siger, at på mandag skal du møde op i en anden funktion på den sammen adresse og til den samme arbejdstid så er det en omplacering, som kan gennemføres på meget kortere tid. Da det ikke er noget, en medarbejder har mulighed for at sige nej til,« siger Michael Werchmeister.

DM: Hvordan har I så løst jeres udfordringer med konstant mangel på personale, som bl.a. FOA har taget op med jer? Det hænger vel ikke sammen med, at I begynder at flytte rundt på og fyre medarbejdere?

»FOA har skrevet til mig på baggrund af observationer fra nogle medarbejdere, der føler sig presset. Der er jo også afsnit, som har det vanskeligere end andre. Men det har jo ikke noget at gøre med, at vi vil lave noget ny udvikling og derfor omprioriterer. Jeg ser ikke nogen sammenhæng mellem vores omprioriteringer og FOAs bekymringshenvendelse,« siger Michael Werchmeister.

Han peger på, at han havde et møde med FOA om problemerne for ca. en måned siden. Dets oplevelse var, at problemerne stort set er løst.

»Jeg vil dog ikke male et skønmaleri, da hele den danske psykiatri har udfordringer med rekruttering af læger, sygeplejersker og specialpsykologer. Det er hele tiden en udfordring i at få tingene til at hænge sammen,« siger han.

DM: Hvorfor laver I denne her omprioritering?

»Inden for vores budgetramme for 2018 har politikerne haft nogle ønsker til nogle nye opgaver og dertil kommer, at psykiatriens ledelsesniveau har valgt at opprioritere bestemte projekter. Endelig har Arbejdstilsynet givet os et påbud. De aktiviteter, vi gerne vil fortsætte eller opprioritere, svarer til de 2 pct. = 23 mio. kr.,« siger Michael Werchmeister.

Han fortæller, at psykiatrien i Vordingborg f.eks. har kørt et projekt om brugerstyrede senge, som har været satspuljefinansieret og som er ophørt nu. Det tidligere regionsråd ønskede, at de brugerstyrede senge skulle videreføres og at det også skulle tages i brug på de to andre sengeenheder. Det koster nogle penge.

»Et andet satspuljeprojekt, vi gerne vil fortsætte efter bevillingens udløb, er akutte ambulante teams. Yderligere er der Relations- og Deeskaleringskonceptet, som er vores flagskib til at nedbringe tvang. Det skal udbredes til samtlige medarbejdere. Dertil kommer et påbud fra arbejdstilsynet i Roskilde, som betyder, at man bliver nødt til at sikre ekstra bemanding.«