Psykiaterne slås om pladsen på Skejby  

Mødelokaler, kontorer og skriveborde er en mangelvare i psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital Skejby. Pladsen er så trang, at de ansatte går i vejen for hinanden. Og det synes ledende overlæge Peter Møller Andersen er trist. Han mener ikke, at hospitalsledelsen har givet dem de rammer, de fik stillet i udsigt dengang psykiatrien for et par […]