Psykiater vil demonstrere for psykiatrien

Psykiater og formand for Psykiatrilisten Mikkel Rasmussen vil have psykiatrien på som tema i valgkampen. Derfor afholder han 1. juni en happening for psykiatrien, hvor kendte ansigter inden for psykiatri, politik og endda musik deltager.

Hvorfor er en happening om psykiatri nødvendig?

»Trods en stor valgkamp op til folketingsvalget nævnes eller prioriteres psykiatrien ikke, selvom den dækker over 25 pct. af sygdomsbyrden i Danmark. Det har frustreret mig, så nu går vi helt på græsrodsniveau og dropper, hvilke partier og organisationer, man er medlem af, og starter fra bunden. Målet er, at vi skal få emnet op, så politikerne begynder at diskutere det og tage stilling til, hvad vi gør. Det skal blive et tema i valgkampen.«

Hvad skal der ske?

»Vi har søgt om tilladelse til, at vi lørdag 1. juni i tidsrummet 12-16 kan stille os op på Slotspladsen foran Christiansborg. Planen er at have nogle små scener med musik, taler og debat. Det er åbent for alle, så politikerne er også velkomne, men de skal ikke komme for at holde store taler, de skal komme for at lytte, gå i dialog og få nogle indspark til psykiatrien.«

Men er det realistisk, at jeres happening kan rykke med noget så tæt på valgdagen?

»Vi gør brug af landsdækkende medier og laver noget larm på de sociale medier, så vi allerede op til vores happening gør opmærksom på projektet. DR dækker begivenheden på selve dagen, og TV2 Østjylland vil også skrive om vores projekt før vi afholder vores happening. Så vi vil også gøre folk klar over det frem til 1. juni. Jeg ser det ikke som en ulempe, at vores happening ligger fire dage før valget. Så er det friskt i hukommelsen til når vi sætter vores stemme.«

Hvem kommer?

»Jeg kan sige med sikkerhed, at professor Poul Videbech kommer og holder tale. Vi har også fået Johanne Bratbo med, der er leder af “En af os”-kampagnen. Desuden har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kontaktet mig og sagt, at hun gerne vil gå i dialog. Jeg har også været i tæt dialog med Astrid Krag (A), så nu kontakter jeg begge politikere og inviterer dem til et dialogmøde 1. juni. Vi skal kigge på, hvor de er uenige og kigge på, hvad vi kan gøre, og hvor det er vigtigt at sætte ind.«

Fakta om gruppen: I skrivende stund har gruppen 3.412 medlemmer Medlemmer er alt fra patienter og pårørende til sundhedsfaglige og journalister Gruppen går under hashtagget #VærdigPsykiatriForAlle

Hvor mange skal deltage, før det er en succes?

»Hvis vi kan få det stablet på benene, hvilket vi er godt igang med, så vil vi kunne få mellem 500 og 1.000 deltagere. Jeg kan se, at der blandt fagfolkene (læger og sygeplejersker red.) er mellem 800 og 1.000, der har hørt om det. Jeg er også glad, hvis der kommer 500 deltagere. Men jo flere, jo bedre, da styrken i arrangementet er, at der er en masse, der møder op.«

Hvad skal der ske efter jeres happening?

»Lige nu fokuserer jeg på, at det er et konkret formål, altså en happening. Tiden må vise, hvad vi gør i fremtiden, og hvor mange folk, der har energi og overskud til at tage affære. Jeg har ikke tid til at køre gruppen videre med flere events, så dette er tænkt til at være enkeltstående. Dermed siger jeg ikke, at dette kan blive en måde, vi kan skabe et aftryk på. Det kommer an på, om det bliver en succes. Vi må ser, hvad der sker.«

