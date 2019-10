Tvang: »Fastholdelser er ikke den måde, vi vil behandle på«

Regeringens mål om at halvere bæltefikseringer inden 2020 har i stedet fået psykiatrien til at fastholde mere og længere. Psykiatrisk Center Amager har dog normaliseret brugen af fastholdelser, bl.a. ved at ansætte en tværgående person til at forebygge opkørte situationer. Dagens Medicin fulgte i hælene på Josef Bech på en usædvanlig travl vagt.