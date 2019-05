Professor Poul Videbech ser initiativet, hvor læger og lægmænd 1. juni skal demonstrere for psykiatrien, som starten på en bevægelse. Han håber, at initiativet kan råbe politikerne op.

Professor i klinisk psykiatri, Poul Videbech, hvorfor deltager du 1. juni i en demonstration for psykiatrien? »Det lyder som et godt formål. Mikkel Rasmussen gør et fantastisk stykke arbejde via det politiske system. Det vil jeg gerne støtte på alle måder, så da han spurgte, om jeg ville holde en tale eller lave et indlæg, […]