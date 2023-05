Status på forsøgsordningen med medicinsk cannabis: Modvilje, næsten ingen recepter og manglende viden

Ny forskning viser, at danske praktiserende læger ved begyndelsen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis var meget skeptiske over for at udskrive recepter til deres patienter. De fleste læger mente ikke, at de havde nok viden om medicinsk cannabis, og de fleste var også negativt indstillet over for behandlingen. Det er formentlig ikke meget anderledes i dag, siger forsker.