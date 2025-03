Hver femte dansker oplever solgener i deres tatoveringer

En tatovering kan være flot at vise frem på stranden, men dansk forskning viser, at for hver femte med en tatovering kan det være forbundet med gener i tatoveringen, når den bliver udsat for sollys. Det skal man vide, inden man får en tatovering, og man skal også vide, hvad man kan gøre for at undgå det, siger forsker.