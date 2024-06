Hvis personer med inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt, psoriasisgigt eller rygsøjlegigt føler sig ensomme, er der stor risiko for, at deres sygdom også er mere aktiv, og at den har større indflydelse på deres liv.

Det viser et nyt dansk studie, som forskere netop har løftet sløret for på den årlige kongres for European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).

Studiet er det første af sin slags til at se på betydningen af ensomhed hos personer med inflammatoriske gigtsygdomme og peger i retning af, at ensomhed er en overset problemstilling, som læger til patienter med inflammatoriske gigtsygdomme bør forholde sig til.

»Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på vores patienters mentale helbred, for selvom vi behandler en fysisk sygdom, har deres psykiske tilstand stor betydning for, hvordan den fysiske sygdom udfolder sig,« fortæller en af forskerne bag studiet, ph.d.-studerende Sofie Bech Vestergaard fra Institut for Klinisk Medicin, Led- og Bindevævssygdomme, på Aarhus Universitet.

Ensomhed øger risikoen for at dø

I studiet har forskerne gransket data fra MaIA-studiet, hvor personer med inflammatoriske gigtsygdomme har svaret på et omfattende spørgeskema om deres situation og mentale helbred, blandt andet om de nogensinde føler sig ensomme.

Disse data koblede forskerne til registerdata fra DANBIO om sygdomspåvirkning, herunder sygdomsaktivitet.

I studiet udregnede forskerne både, hvor mange personer med inflammatoriske gigtsygdomme der føler sig ensomme, og om der er en sammenhæng mellem følelsen af ensom og sygdomsaktivitet.

12.713 personer deltog i studiet.

»Tidligere studier har vist, at ensomhed er forbundet med op til 20 pct. højere risiko for at dø. Ensomhed kan give dårlige søvnkvalitet, ligesom der er tegn på, at ensomhed også kan lede til højere stressniveau i kroppen, hvilket kan have indflydelse på graden af systemisk inflammation. Disse studier er dog kun lavet på den brede befolkning, så med dette studie ønskede vi at undersøge det i en patientgruppe med inflammatoriske gigtsygdomme, hvor sammenhængen kan være endnu mere relevant,« fortæller Sofie Bech Vestergaard.

30 pct. føler sig ensomme

Resultatet af studiet viser for det første, at 30 pct. følte sig ensomme.

Resultatet viser også, at kvinder følte sig mere ensomme end mænd, og at det samme gjaldt yngre i forhold til ældre.

Forskerne inddelte forsøgsdeltagerne i grupperne under 55 år, mellem 56 og 67 år og over 68 år.

Personer under 55 år følte sig mest ensomme, mens graden af ensomhed faldt med alderen.

Følelsen af ensomhed var ikke overraskende også forskellig, om folk boede sammen med nogen, eller om de ikke gjorde.

For eksempel beskrev 60 pct. af eneboende personer med rygsøjlegigt, at de følte sig ensomme.

Boede samme gruppe patienter sammen med nogen, følte ”blot” 30 pct. sig ensomme.

Følelsen af ensomhed var ikke overraskende også forskellig afhængigt af personernes mentale helbred.

Op mod 65 pct. af personer med depressionssymptomer angav, at de følte sig ensomme. For personer uden depressionssymptomer følte ”blot” 27 pct. sig ensomme.

Sygdom påvirker ensomme mere

Skeler vi til sammenhængen mellem ensomhed og udtrykket af de inflammatoriske gigtsygdomme, viser studiet, at der eksisterer en sammenhæng mellem sygdomsvarighed og følelsen af ensomhed.

Nydiagnosticerede følte sig i den sammenhæng ikke særligt ensomme sammenlignet med dem, der havde haft sygdommen i længere tid.

Havde studiedeltagere haft en inflammatorisk gigtsygdom i mindre end tre år, følte de sig generelt mindre ensom, end hvis de havde haft sygdommen i for eksempel seks år.

Der var dog ingen forskel på at have haft sygdommen i fire eller 10 år.

Data justerede forskerne for alle tænkelige faktorer, blandt andet køn, alder, om studiedeltagerne boede med nogen, uddannelsesniveau, angst, depression og komorbiditeter.

I studiet fandt forskerne også en sammenhæng mellem det at føle sig ensom og smerter og træthed forbundet til sygdommen. Her var det at føle sig ensom associeret til højere sandsynlighed for at have moderate eller alvorlige smerter sammenlignet med milde smerter.

Det samme gjaldt for træthed.

Ifølge Sofie Bech Vestergaard viser studiet, hvor vigtigt det er at have en helhedsorienteret tilgang til patienter med inflammatoriske sygdomme og ikke kun kigge på gigtsygdommen i sig selv, men det hele menneske.

»Vi skal være opmærksom på, at der findes tilbud, som kan hjælpe personer, der føler sig ensomme. Der findes også denne slags tilbud gennem Gigtforeningen. At føle sig ensom har meget stor betydning for patienternes sygdomsaktivitet og psykiske velbefindende, og det bør være i tankerne, når man har med denne gruppe patienter at gøre,« siger hun.