For personer med alvorlig psoriasis har der inden for de seneste år været flere biologiske behandlingsmuligheder på markedet, hvilket har været livsændrende for mange. En problemstilling omkring behandling med et biologisk lægemiddel for psoriasis er imidlertid, at behandlingen umiddelbart er tiltænkt som værende livslang. Mange patienter ønsker dog ikke at være i behandling med et biologisk lægemiddel resten af livet, og nu tyder et dansk forskningsresultat på, at det muligvis heller ikke er nødvendigt. I det danske forskningsresultat har forskere...