Omkring en tredjedel af personer med psoriasis udvikler på et tidspunkt i livet psoriasisgigt, men det har indtil nu været ukendt, om nogle behandlinger af psoriasis kan mindske risikoen for denne sygdomsprogression. Det kaster et nyt studie nu lys over og viser, at nogle typer af behandling er markant bedre til at mindske risikoen for progression fra psoriasis til psoriasisgigt. Studiet er netop præsenteret på den årlige kongres for European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). I studiet (EULAR; OP0010)...