Kunstig intelligens skal identificere patienter med lungekræft på Sygehus Lillebælt

Læger fra Sygehus Lillebælt skal afprøve en Roche-distribueret kunstig intelligens-algoritme på patienter med KOL eller mistanke om KOL for at finde ud af, om patienterne også har lungekræft eller høj risiko for at udvikle lungekræft inden for 12 mdr. Tanken er den, at vi kan bruge algoritmen fremadrettet til at identificere en gruppe patienter med høj risiko for lungekræft, så vi selektivt kan screene dem, fortæller forsker.