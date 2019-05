Professor: Vi nægter at gå på kompromis med kvaliteten af brystundersøgelser

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tre ud af fem regioner har udført mangelfulde brystundersøgelser. Region Hovedstaden er en af de to regioner, hvor der ikke er fundet mangler i undersøgelserne. Det skyldes, at ledelsen på Herlev og Rigshospitalet nægter at gå på kompromis med kvaliteten, siger Niels Kroman, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse, og professor på Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og […]