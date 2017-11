Professor og kirurg: Indfør kontrol med kirurger

Læger med manglende kompetencer bør stoppes, inden de begår fejl på patienter. Det mener blandt andre professor og kirurg Peter Funch Jensen, der vil have mere systematisk kontrol.

En svensk kirurg er blevet fyret fra Regionshospitalet i Thisted, efter det kom frem, at der var problemer med hans kompetencer. Den svenske kirurg nåede under sin ansættelse i Thisted at operere flere patienter, bl.a. en yngre patient, som fik beskadiget sine dybe galdeveje og sin lever. Også i Sverige har kirurgen fejlslagne operationer bag sig, hvor han unødigt har skadet patienter.

I dag har kirurger selv ansvaret for at vedligeholde og opdatere deres kompetencer, men der er ingen systematisk kontrol med, hvorvidt de rent faktisk gør det.

Derfor mener kirurg og professor Peter Funch Jensen, at man med fordel kunne indføre en systematisk test.

» I virkeligheden synes jeg, man burde gennemgå nogle test sådan hvert tredje-femte år. Altså, der er jo ikke nogle der kunne drømme om, at en pilot ikke engang imellem var i en simulator, hvor de skulle øve nogle forskellige ting,« siger Peter Funch Jensen til TV2.

Det er ikke kun i Thisted, at de har oplevet problemer med kirurgers kompetencer. I Nykøbing Falster måtte de i sommer indstille operationer på deres mave-tarm-kirugiske afdeling på grund af for mange utilsigtede hændelser.

Alligevel mener Lægeforeningen ikke, at test er den rigtige løsning.

»Vi risikerer, at vi laver et alt for stormasket net, hvor vi ikke fanger dem, der ikke er kompetente nok. Vi foreslår en årlig proces, hvor speciallægen mødes med sin ledende overlæge eller nærmeste leder for at drøfte om speciallægen har brug for kompetenceudvikling,« siger Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning til TV2.

Lægeforeningen erkender dog, at en sådan samtale ikke nødvendigvis er løsningen, når det handler om læger, der er ansat som vikarer, og derfor ikke har en fast leder.

»Der har den ansættende myndighed et enormt stort ansvar for at følge op på, hvad det er for en speciallæge, de ansætter. Også i vikariater,« siger Mads Skipper.