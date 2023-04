Medicinmanden er headhunterens yndling

PORTRÆT I takt med at Jørgen Schøler Kristensen har haget sig fast i medicinområdet, først som RADS-formand og nu i spidsen for Medicinrådet, er hans indflydelse steget støt. Han er en eftertragtet leder i sundhedsvæsenet, og Dagens Medicins Magtpanel vurderede ham i år til at være i top 25 over sektorens mest magtfulde. Folk omkring Schøler karakteriserer ham som en leder med stor viden og gode forhandlingsevner.