Mange patienter med knoglemarvskræft får først stillet diagnosen et helt år efter, at de har mærket de første symptomer på sygdommen, viser ny undersøgelse.

Hver femte patient med knoglemarvskræft har haft symptomer på sygdommen i over et år, inden den rette diagnose bliver stillet. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt patienter med knoglemarvskræft, som patientforeningen Dansk Myelomatose Forening for nylig har gennemført i samarbejde med professor Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital. »Undersøgelsen viser behovet for mere fokus på opsporing […]