Region Hovedstaden orienterede tilbage i oktober Styrelsen for Patientsikkerhed om tre patientskader, der skyldes forsinket reaktion på prøvesvar og dermed også forsinket behandling. Regionen kunne ikke afvise, at skaderne var udløst af Sundhedsplatformen.

En patient i Region Hovedstaden blev i efteråret opstartet for sent i behandlingsforløb for tumorvækst på en synsnerve. Patienten har efterfølgende mistet et i forvejen dårligt syn. To andre kræftpatienter har også fået forsinket opstart i kræftpakkeforløb i hhv. hovedhals og kræft i spiserør, mave-mund og mavesæk. Det fremgår af et notat og en efterfølgende […]