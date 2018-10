Forskningschef for Philip Morris forstår skepsis over for tobaksindustriens forskningsresultater, men fastholder at ’varm tobak’ er bedre end almindelige cigaretter.

Tobaksproduktet Iqos har været til salg i Danmark siden 2016 og er ifølge producenten Philip Morris en »succes«.

Dagens Medicin har talt med Claude Guiron, Nordisk Forskningschef for Philip Morris International, og har forelagt ham kritikken fra læger, forskere og organisationers af det nye fænomen ‘varm tobak.

Philip Morris forstår, at eksperter og forskere er skeptiske over for tobaksgigantens forskningsresultater, men fastslår at ’varm tobak’ sandsynligvis er mindre skadeligt end konventionelle cigaretter. Dog anerkender den nordiske forskningschef, at der ikke foreligger noget videnskabeligt belæg for, at det skulle være tilfældet.

Dagens Medicin: Flere eksperter er voldsomt skeptiske overfor jeres påstande om, at opvarmet tobak skulle være mindre skadeligt end almindelige cigaretter. De siger, at I har givet samme løfter, da I satte filter på cigaretter eller lancerede lightcigaretter, og løfterne var ikke sande. Hvorfor skulle det være anderledes denne gang?

»Jeg forstår, at de er skeptiske, og når man ser historisk på det, så kunne vi have gjort mange ting anderledes. Men da vi udviklede Iqos, har vi ladet os inspirere af måden, som medicinalindustrien tester medicin, før den kommer på markedet. Så alle kan kopiere vores test, hvis de er interesserede i det. Og det har vi brug for. Vi har brug for at flere uafhængige prøver vores resultater.«

Kritikken går jo bl.a. på, at uafhængige forsøg ikke har været i stand til at kopiere resultaterne?

»Det er simpelthen ikke sandt. Vores resultater i forhold til mængden af farlige stoffer i dampen er prøvet og bekræftet af både sundhedsmyndighederne i Tyskland og Holland for blot at nævne nogle få. Test på FDA’s egne laboratorier i USA har også bekræftet, at vores resultater for aerosol-udledning er retvisende modsat, hvad professor Charlotta Pisinger har sagt.«

Selvsamme videnskabelige komité fra FDA siger så samtidig, at det ikke er videnskabeligt bevist, at ’varm tobak’ er mindre dødeligt eller skadeligt end almindelige cigaretter, eller at I kan koble eventuelt de færre aerosoler til færre sundhedsrisici. Så hvorfor påstår I, at det er mindre skadeligt end almindelige cigaretter?

»Det er en løbende proces. FDA undersøger resultater og så kommer de med en konklusion. Vi siger, at Iqos sandsynligvis er mindre skadelig, men de vil se mere data, før de konkluderer det.

Nøgleordet her er tid. Vi har vist, at der er færre kemikalier i, og så må vi undersøge, om der også er færre risici forbundet med det. Samtidig må du se på alternativet. For brugerne af Iqos vil det være at ryge cigaretter. Cigaretter er abnormt farlige. Hvis du bruger dem hele livet, tager de livet af halvdelen af brugerne. Indtil videre peger alle vores undersøgelser, der også indebærer toksologiske test og dyremodeller, på, at Iqos sandsynligvis er mindre farligt.«

Hvorfor har I sendt et produkt på gaden, hvor I reelt ikke ved, om det overhovedet er mindre skadeligt end cigaretter?

»Vores undersøgelser peger i retning af, at de er det. Så derfor vil det være direkte uetisk ikke at sende det på gaden. Men vi taler jo heller ikke om de helbredsmæssige fordele ved produktet, når vi markedsfører det.«

Eksperterne frygter, at produktet vil få færre til at stoppe med at ryge, da de så i stedet vil benytte en Iqos, som jo stadig vil være skadelig for dem.?

»Vi skal klart og tydeligt sige, at alle tobaksprodukter er skadelige, og hvis man er nervøs for risici, så skal man ikke benytte et produkt. Det gælder ikke blot Iqos, men et hvilket som helst produkt.

Cigaretter er skadelige, og det er ikke blevet påvist, at Iqos er mindre skadelige. Så hvem er Iqos rettet imod?

»Dem, som er bekymrede, men som ellers vil fortsætte med at ryge. Hvis du gerne vil stoppe med at ryge, men har svært ved det og fejler, når du forsøger, så er dette produkt bedre for dig. Men det bedste vil naturligvis være at stoppe fuldstændig. Hvis man ønsker at fortsætte, vil det dog altid være bedst at benytte det produkt, der giver de færreste sundhedsrisici. Vi siger, at produktet er bedre end cigaretter og derfor et bedre valg for rygere.«

Men der er altså ingen sundhedsmæssige fordele?

»Der er sandsynligvis sundhedsmæssige fordele«.

Men ingen der er bevist?

»Nej, men det er sandsynligt, når man kigger på vores forskningsresultater. Nu er der så brug for mere uafhængig forskning, der kan bekræfte vores resultater, og der er vi åben for dialog med både eksperter og myndigheder, så vi kan få det undersøgt til bunds.«

