Professor: Medicinalindustri og presse nærer kræftsyges falske håb

Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard revser medicinalindustrien og pressen for at give terminale patienter urealistiske forestillinger om overlevelse ved at markedsføre nye lægemidler på tvivlsomme surrogatmål frem for på den totale overlevelse.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægemiddelindustrien og pressen bærer et stort ansvar for, at mange svært metastaserede kræftpatienter tror, at det er meget sandsynligt, at kemoterapi vil kunne kurere dem. Det vurderer Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Han henviser bl.a. til et amerikansk studie blandt 710 lungekræftpatienter og 483 patient med kræft i tyk- eller […]