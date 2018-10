Industrien: Ansvaret for valget af kræftbehandling ligger hos lægen

Ansvaret for, at alvorligt syge kræftpatienter får den rette behandling, ligger hos lægen, pointerer Lægemiddelindustriforeningens direktør Ida Sofie Jensen. Hun påpeger, at industrien leverer dokumentation for effekt og bivirkninger i godkendte indlægssedler.